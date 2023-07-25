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10:11, 25 июля 2023Бывший СССР

Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ вертолетом Ка-52

Минобороны России опубликовало видео уничтожения бронетранспортера ВСУ вертолетом Ка-52

Министерство обороны России показало кадры уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как сообщили «Ленте.ру» в ведомстве, атака велась с помощью разведывательно-ударного вертолета Ка-52. Российские военные точным ударом уничтожили украинский бронетранспортер.

Ранее Минобороны опубликовало видео уничтожения украинской самоходной артиллерийской установки (САУ) на купянском направлении. Отмечается, что САУ пытались скрыть под деревьями в лесу.

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    Алевтина Запольская
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