Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ вертолетом Ка-52

Минобороны России опубликовало видео уничтожения бронетранспортера ВСУ вертолетом Ка-52

Министерство обороны России показало кадры уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как сообщили «Ленте.ру» в ведомстве, атака велась с помощью разведывательно-ударного вертолета Ка-52. Российские военные точным ударом уничтожили украинский бронетранспортер.

Ранее Минобороны опубликовало видео уничтожения украинской самоходной артиллерийской установки (САУ) на купянском направлении. Отмечается, что САУ пытались скрыть под деревьями в лесу.

