Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:56, 25 июля 2023Бывший СССР

Казахстан назвали важным каналом российского импорта санкционной электроники

GIS Reports: Казахстан стал важным каналом российского импорта санкционной электроники
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

Казахстан стал важным каналом российского импорта электронных компонентов, которые попали под санкции. Об этом пишет GIS Reports.

«Есть свидетельства того, что Казахстан стал особенно важным каналом для такого российского импорта. (…) Казахстан остается на стороне России», — говорится в материале. Отмечается, что основные европейские и американские производители продавали санкционные товары компаниям в третьих странах, которые реэкспортируют их в Россию.

GIS Reports, ссылаясь на анализ фотографий очередей грузовых машин на границе с Казахстаном, заявляет, что были выявлены номерные знаки нескольких государств Европы. Также утверждается, что по официальной статистике республики, импорт микросхем в страну в 2022 году составлял 75 миллионов долларов по сравнению с 35 миллионами долларов годом ранее, а экспорт указанного товара в Россию якобы вырос более чем в 73 раза.

Материалы по теме:
Голод, бедность, беспорядки. Почему из-за санкций против России миллиарду людей на всей планете угрожает нищета?
Голод, бедность, беспорядки.Почему из-за санкций против России миллиарду людей на всей планете угрожает нищета?
7 июня 2022
Запад вводит против России новые санкции. Почему последствия санкционной войны ударят по Европе и США?
Запад вводит против России новые санкции.Почему последствия санкционной войны ударят по Европе и США?
5 марта 2022
Не договоримся. Украина угрожает отказаться от переговоров с Россией. Насколько для нее опасно такое решение?
Не договоримся.Украина угрожает отказаться от переговоров с Россией. Насколько для нее опасно такое решение?
20 апреля 2022

В апреле США сообщили о готовности помочь Казахстану в вопросе соблюдения антироссийских санкций. Сообщалось, что Вашингтон поддержит казахстанскую сторону в минимизации экономических последствий такой политики для республики. Американские специалисты призвали не допускать поставок в Россию «полупроводников и других электронных интегральных схем для ракет и дронов» через территорию страны.

Ранее власти Казахстана рассказали, что работают над тем, чтобы не содействовать обходу западных санкций против России.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    В водах Сочи нашли британский беспилотник Meggitt BTT-3 Banshee

    UFC объявил дату следующего боя Волкова

    Замглавы МИД России рассказал о переговорах по возобновлению зерновой сделки

    Казахстан назвали важным каналом российского импорта санкционной электроники

    Курс евро опустился ниже 100 рублей

    Москвичи смогут выбрать профессию будущего

    Меган Фокс снялась в прозрачном платье у моря

    В России оценили рост выпуска боеприпасов

    Москвич зарезал подчиненного и выбросил тело с 11-го этажа

    Дарье Треповой предъявили окончательное обвинение по делу о гибели Татарского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости