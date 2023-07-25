Казахстан назвали важным каналом российского импорта санкционной электроники

GIS Reports: Казахстан стал важным каналом российского импорта санкционной электроники

Казахстан стал важным каналом российского импорта электронных компонентов, которые попали под санкции. Об этом пишет GIS Reports.

«Есть свидетельства того, что Казахстан стал особенно важным каналом для такого российского импорта. (…) Казахстан остается на стороне России», — говорится в материале. Отмечается, что основные европейские и американские производители продавали санкционные товары компаниям в третьих странах, которые реэкспортируют их в Россию.

GIS Reports, ссылаясь на анализ фотографий очередей грузовых машин на границе с Казахстаном, заявляет, что были выявлены номерные знаки нескольких государств Европы. Также утверждается, что по официальной статистике республики, импорт микросхем в страну в 2022 году составлял 75 миллионов долларов по сравнению с 35 миллионами долларов годом ранее, а экспорт указанного товара в Россию якобы вырос более чем в 73 раза.

В апреле США сообщили о готовности помочь Казахстану в вопросе соблюдения антироссийских санкций. Сообщалось, что Вашингтон поддержит казахстанскую сторону в минимизации экономических последствий такой политики для республики. Американские специалисты призвали не допускать поставок в Россию «полупроводников и других электронных интегральных схем для ракет и дронов» через территорию страны.

Ранее власти Казахстана рассказали, что работают над тем, чтобы не содействовать обходу западных санкций против России.