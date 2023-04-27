США решили помочь Казахстану в вопросе соблюдения антироссийских санкций

Минфин США заявил о готовности помочь Казахстану соблюдать антироссийские санкции

США готовы помочь Казахстану в вопросе соблюдения антироссийских санкций. Об этом говорится в отчете Министерства финансов США по итогам поездки американской делегации в Казахстан 23-26 апреля, пишет ТАСС.

В документе говорится, что Вашингтон решил помочь Астане минимизировать экономические последствия такой политики для страны. В ведомстве уточнили, что члены делегации США встретились с представителями правительства и частного сектора Казахстана. Они предложили помощь в том, «чтобы обеспечить соблюдение санкций и минимизировать экономические последствия этого для Казахстана».

Американские специалисты призвали не допускать поставок в Россию «полупроводников и других электронных интегральных схем для ракет и дронов» через территорию Казахстана.

Ранее стало известно, что власти Казахстана работают над тем, чтобы не содействовать обходу западных санкций против России, все необходимые меры принимаются.