Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:22, 27 апреля 2023Мир

США решили помочь Казахстану в вопросе соблюдения антироссийских санкций

Минфин США заявил о готовности помочь Казахстану соблюдать антироссийские санкции

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

США готовы помочь Казахстану в вопросе соблюдения антироссийских санкций. Об этом говорится в отчете Министерства финансов США по итогам поездки американской делегации в Казахстан 23-26 апреля, пишет ТАСС.

В документе говорится, что Вашингтон решил помочь Астане минимизировать экономические последствия такой политики для страны. В ведомстве уточнили, что члены делегации США встретились с представителями правительства и частного сектора Казахстана. Они предложили помощь в том, «чтобы обеспечить соблюдение санкций и минимизировать экономические последствия этого для Казахстана».

Американские специалисты призвали не допускать поставок в Россию «полупроводников и других электронных интегральных схем для ракет и дронов» через территорию Казахстана.

Ранее стало известно, что власти Казахстана работают над тем, чтобы не содействовать обходу западных санкций против России, все необходимые меры принимаются.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин определил статус проживающих в новых регионах граждан
В Польше назвали условие для отмены эмбарго на продукты Украины
Белый дом объяснил использование Байденом шпаргалки на пресс-конференции
Посла США в России удивил термин «англосаксы»
Пентагон проведет встречу в Брюсселе по поставкам оружия Киеву
В ДНР заявили об обстреле двух поселков со стороны ВСУ
Генерал объяснил причину паники ВСУ из-за новой тактики российских военных
Блиновской предъявили обвинение
Захарова назвала любимый трюк властей США с визами
США решили помочь Казахстану в вопросе соблюдения антироссийских санкций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.