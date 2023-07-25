Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:37, 25 июля 2023Забота о себе

Названы самые популярные фетиши и секс-практики в мире

Huffpost: одной из самых популярных секс-практик в мире является БДСМ

Фото: Colin Lloyd / Unsplash

Компания Joy Love Dolls проанализировала поисковые запросы в Google за год и выяснила, что одной из самых популярных секс-практик в мире является садомазохизм. Об этом сообщает Huffpost.

Согласно данным аналитиков, помимо БДСМ, люди часто интересуются различными ролевыми играми и боллбастингом — практикой причинения боли мужским гениталиям для достижения удовлетворения.

Еще одним распространенным фетишем названа клаустрофилия, при которой человек испытывает сексуальное возбуждение от нахождения в замкнутом или ограниченном пространстве. Также востребованы у пользователей такие тематические практики, как мумификация, при которой один из партнеров полностью обездвиживает другого, и викарфилия — возбуждение от сексуальных историй других людей.

Материалы по теме:
«Это похоже на рай» Как появилась БДСМ-атрибутика и почему одежда фетишистов стала главным модным трендом года?
«Это похоже на рай»Как появилась БДСМ-атрибутика и почему одежда фетишистов стала главным модным трендом года?
1 декабря 2021
Раздутая красота Зачем женщины веками царапали, кусали и прокалывали губы
Раздутая красотаЗачем женщины веками царапали, кусали и прокалывали губы
17 декабря 2019
«Первые трусы я украл у жены друга» Россияне тратят миллионы на покупку грязного белья. Как устроен рынок фетишизма?
«Первые трусы я украл у жены друга»Россияне тратят миллионы на покупку грязного белья. Как устроен рынок фетишизма?
15 августа 2022

Кроме того, как свидетельствуют результаты исследования, в десятку самых популярных фетишей входят различные техники унижения, наблюдение за тем, как партнер занимается сексом с кем-то другим, порка и другие варианты БДСМ-наказаний.

По словам эксперта по сексу и отношениям Мелиссы Стоун, фетиши, как и любые эксперименты в постели, способны оживить интимную жизнь пары и сблизить возлюбленных, если они соглашаются попробовать их добровольно.

Поскольку количество запросов по поисковому запросу «секс-фетиш» увеличилось на 132 процента за последние 30 дней по всему миру, важно подходить к ним непредвзято. Помните: то, что может показаться необычным для одних, станет источником волнения и самореализации для других

Мелисса Стоунэксперт по сексу и отношениям

Ранее секс-эксперт Изабель Урен дала совет желающим попробовать ролевые игры в постели. По ее мнению, тем, кто намерен разнообразить свою сексуальную жизнь подобным образом, не нужно сразу идти в секс-шоп и покупать наряды и аксессуары. Начать экспериментировать в спальне надо с обсуждения своих фантазий.

Что думаешь? Оцени!
    Наталья Обрядина
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о сбитом в приграничном регионе России беспилотнике Bayraktar

    В России границы призывного возраста захотели повысить без переходного периода

    Новую консоль PlayStation показали на видео

    Сотни домов в российском городе остались без света из-за обрыва проводов яхтой

    В США указали на непростое положение Байдена из-за проблем контрнаступления ВСУ

    Долги россиян перед банками резко выросли

    Стало известно о взрывах в Житомирской области

    Электричка загорелась в Подмосковье и попала на видео

    В ЛНР заявили об атаках ВСУ на Клещеевку с применением кассетных боеприпасов

    В водах Сочи нашли британский беспилотник Meggitt BTT-3 Banshee

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости