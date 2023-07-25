Названы самые популярные фетиши и секс-практики в мире

Huffpost: одной из самых популярных секс-практик в мире является БДСМ

Компания Joy Love Dolls проанализировала поисковые запросы в Google за год и выяснила, что одной из самых популярных секс-практик в мире является садомазохизм. Об этом сообщает Huffpost.

Согласно данным аналитиков, помимо БДСМ, люди часто интересуются различными ролевыми играми и боллбастингом — практикой причинения боли мужским гениталиям для достижения удовлетворения.

Еще одним распространенным фетишем названа клаустрофилия, при которой человек испытывает сексуальное возбуждение от нахождения в замкнутом или ограниченном пространстве. Также востребованы у пользователей такие тематические практики, как мумификация, при которой один из партнеров полностью обездвиживает другого, и викарфилия — возбуждение от сексуальных историй других людей.

Кроме того, как свидетельствуют результаты исследования, в десятку самых популярных фетишей входят различные техники унижения, наблюдение за тем, как партнер занимается сексом с кем-то другим, порка и другие варианты БДСМ-наказаний.

По словам эксперта по сексу и отношениям Мелиссы Стоун, фетиши, как и любые эксперименты в постели, способны оживить интимную жизнь пары и сблизить возлюбленных, если они соглашаются попробовать их добровольно.

Поскольку количество запросов по поисковому запросу «секс-фетиш» увеличилось на 132 процента за последние 30 дней по всему миру, важно подходить к ним непредвзято. Помните: то, что может показаться необычным для одних, станет источником волнения и самореализации для других Мелисса Стоун эксперт по сексу и отношениям

Ранее секс-эксперт Изабель Урен дала совет желающим попробовать ролевые игры в постели. По ее мнению, тем, кто намерен разнообразить свою сексуальную жизнь подобным образом, не нужно сразу идти в секс-шоп и покупать наряды и аксессуары. Начать экспериментировать в спальне надо с обсуждения своих фантазий.