Секс-эксперт дала советы желающим попробовать ролевые игры в постели

Изабель Урен: парам, решившим попробовать ролевые игры, следует начать с разговора

Желающим попробовать ролевые игры в постели не нужно идти в секс-шоп и покупать наряды и аксессуары для эротических игр, считает секс-эксперт Изабель Урен. Как правильно и безопасно начать экспериментировать в постели, она рассказала изданию HuffPost.

Урен утверждает, что ролевые игры являются наиболее частой сексуальной фантазией мужчин и женщин. По ее мнению, кроме эротического удовольствия, такие игры приносят психологическую пользу, так как помогают партнерам раскрыться друг другу с новой стороны, изменить динамику отношений и просто повеселиться.

Урен уверена, что парам, решившим впервые попробовать ролевые игры, следует для начала обговорить все нюансы эксперимента. Специалистка объяснила, что такая беседа необходима, так как сексуальные ожидания даже очень близких людей могут сильно отличаться. «Если вы только начинаете играть в ролевую игру, я бы порекомендовала осваивать ее постепенно. Не думайте, что надо сразу идти и покупать костюмы и аксессуары. Вместо этого вы для начала вы можете менять привычную манеру разговора», — дала совет Урен.

Кроме того, секс-эксперт порекомендовала заранее договориться о стоп-слове, которое будет означать прекращение любых действий.

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