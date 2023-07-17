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08:30, 17 июля 2023Забота о себе

Мужчины и женщины перечислили лучшие фразы после секса

На Reddit назвали просьбу о воде одними из лучших слов, которые можно сказать после секса

Фото: Aloha Hawaii / Shutterstock / Fotodom

Пользователи форума Reddit рассказали о лучших словах, которые хотели бы сказать или услышать после секса. Самые удачные в такой ситуации фразы мужчины и женщины перечислили в разделе AskReddit.

Одной из лучших фраз, которую можно сказать после секса, некоторые пользователи назвали просьбу принести воды.

Если человек скажет, что хочет пить. Будет означать, что я действительно вложился в работу

n8dizz3lпользователь Reddit

Другие считают, что лучше всего звучит в такой ситуации признание в отсутствии сил после секса.

«Принеси мне (что-нибудь), я не уверена, что могу ходить»

Gerasis1пользователь Reddit
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Некоторые вспомнили забавные фразы партнеров, пришедшиеся кстати в этот момент.

Жена однажды сказала: «Это было лучше шопинга». Я был счастлив слышать такое

justafangпользователь Reddit

Ранее мужчины-пользователи форума Reddit назвали черты представителей своего пола, которые считают самыми неприятными. Раздражение на случайные толчки и другие попытки показать свою доминирующую позицию оказались одним из самых нелюбимых мужских проявлений.

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    Александра Лисица
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