Мужчины назвали свои самые неприятные черты
Мужчины-пользователи форума Reddit назвали черты представителей своего пола, которые считают самыми неприятными. Такие свойства характера и поведения перечислили в разделе AskReddit.
Раздражение на случайные толчки и другие попытки показать свою доминирующую позицию оказались одним из самых нелюбимых мужских проявлений.
Да не хочу я драться, если мы случайно столкнулись или я толкнул твою девушку. Когда я извинился, я это и имел в виду. Просто расслабься, черт побери
Ненавижу мужчин, которые постоянно доказывают, какие они брутальные. Я не воспринимаю себя всерьез и часто позволяю себе самоиронию, чтобы разрядить атмосферу. Так было однажды в казино с группой незнакомцев, и один из мужчин принял мою шутку за приглашение к постоянному поддразниванию и доминированию надо мной. Испортил всем за столом настроение
Раздражает мужчин и собственное хвастовство.
Просто остановись. Ты выставляешь себя идиотом и да, поэтому тебя никто не любит
Также мужчин расстраивает, что они не позволяют себе и другим проявлять чувства.
Мы постоянно жалуемся на мужское ментальное здоровье, а потом называем парней женственными, если они испытывают хоть какую-то эмоцию, кроме ярости
Ранее пользователи форума Reddit вообразили свою жизнь, если бы они были другого пола, и ужаснулись. Женщин смутили мужские половые органы, а мужчин испугали болезненные роды и менструации.