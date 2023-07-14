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05:08, 14 июля 2023Забота о себе

Мужчины назвали свои самые неприятные черты

Мужчины назвали раздражение на случайные толчки среди своих самых неприятных черт

Фото: Drew Hays / Unsplash

Мужчины-пользователи форума Reddit назвали черты представителей своего пола, которые считают самыми неприятными. Такие свойства характера и поведения перечислили в разделе AskReddit.

Раздражение на случайные толчки и другие попытки показать свою доминирующую позицию оказались одним из самых нелюбимых мужских проявлений.

Да не хочу я драться, если мы случайно столкнулись или я толкнул твою девушку. Когда я извинился, я это и имел в виду. Просто расслабься, черт побери

Raspberries-Are-Evilпользователь Reddit

Ненавижу мужчин, которые постоянно доказывают, какие они брутальные. Я не воспринимаю себя всерьез и часто позволяю себе самоиронию, чтобы разрядить атмосферу. Так было однажды в казино с группой незнакомцев, и один из мужчин принял мою шутку за приглашение к постоянному поддразниванию и доминированию надо мной. Испортил всем за столом настроение

IronSavage3пользователь Reddit

Раздражает мужчин и собственное хвастовство.

Просто остановись. Ты выставляешь себя идиотом и да, поэтому тебя никто не любит

GuybrushBeeblebroxпользователь Reddit
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Также мужчин расстраивает, что они не позволяют себе и другим проявлять чувства.

Мы постоянно жалуемся на мужское ментальное здоровье, а потом называем парней женственными, если они испытывают хоть какую-то эмоцию, кроме ярости

JanitorShwanпользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit вообразили свою жизнь, если бы они были другого пола, и ужаснулись. Женщин смутили мужские половые органы, а мужчин испугали болезненные роды и менструации.

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    Александра Лисица
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