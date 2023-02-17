Женщины вообразили жизнь с мужскими половыми органами и ужаснулись

Мужчины признались, что не хотели бы быть женщинами из-за родов и страха изнасилования

Пользователи форума Reddit вообразили свою жизнь, если бы они были другого пола, и ужаснулись. Женщин смутили мужские половые органы, а мужчин пугают болезненные роды и менструации.

Многие пользователи мужского пола признались, что не хотели бы быть женщинами из-за страха изнасилования.

В колледже множество знакомых женщин просили проводить меня к их общежитиями. Они не флиртовали, они действительно боялись изнасилования. Получается, все студентки зависели от мужчин. Я бы не хотел бояться быть изнасилованным. Не хотел бы чувствовать эту зависимость, когда куда ни пойдешь, нужно брать с собой мужчину для безопасности jaypeabee пользователь Reddit

Роды. Менструации throwRAbxpifs пользователь Reddit

Если бы я был противоположного пола, жена бы не вышла за меня замуж _The_Shredder_ пользователь Reddit

Женщины, в свою очередь, также не хотели бы обладать физиологическими особенностями мужчин. Наличие пениса, мошонки и других мужских органов кажется им очень обременительным.

Увеличенная простата и проблемы с простатой. Я работала в офисе уролога и знаю, как тяжело может быть с этим органом trying_civilian_ пользователь Reddit

Перекрут яичка. Я видела это и не хочу испытывать LucyNox пользователь Reddit

Не хотелось бы постоянно разбираться с какой-то болтающейся между ног штукой PiperBachJ пользователь Reddit

Ранее пользователи Reddit перечислили свои самые странные сексуальные опыты в жизни. Многие назвали прилюдные любовные игры — минет на сцене и мастурбацию во время рок-концерта.