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10:37, 17 февраля 2023Забота о себе

Женщины вообразили жизнь с мужскими половыми органами и ужаснулись

Мужчины признались, что не хотели бы быть женщинами из-за родов и страха изнасилования

Фото: Maria Markevich / shutterstock

Пользователи форума Reddit вообразили свою жизнь, если бы они были другого пола, и ужаснулись. Женщин смутили мужские половые органы, а мужчин пугают болезненные роды и менструации.

Многие пользователи мужского пола признались, что не хотели бы быть женщинами из-за страха изнасилования.

В колледже множество знакомых женщин просили проводить меня к их общежитиями. Они не флиртовали, они действительно боялись изнасилования. Получается, все студентки зависели от мужчин. Я бы не хотел бояться быть изнасилованным. Не хотел бы чувствовать эту зависимость, когда куда ни пойдешь, нужно брать с собой мужчину для безопасности

jaypeabeeпользователь Reddit

Роды. Менструации

throwRAbxpifsпользователь Reddit

Если бы я был противоположного пола, жена бы не вышла за меня замуж

_The_Shredder_пользователь Reddit

Женщины, в свою очередь, также не хотели бы обладать физиологическими особенностями мужчин. Наличие пениса, мошонки и других мужских органов кажется им очень обременительным.

Увеличенная простата и проблемы с простатой. Я работала в офисе уролога и знаю, как тяжело может быть с этим органом

trying_civilian_пользователь Reddit

Перекрут яичка. Я видела это и не хочу испытывать

LucyNoxпользователь Reddit

Не хотелось бы постоянно разбираться с какой-то болтающейся между ног штукой

PiperBachJпользователь Reddit
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Александра Лисица
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