В сети рассказали о самом странном сексе в жизни

Reddit: интим на рок-концерте и прилюдный минет названы среди самых странных секс-опытов

Пользователи Reddit перечислили свои самые странные сексуальные опыты в жизни. О необычном интиме они рассказали в разделе AskReddit в ответ на соответствующий вопрос.

Многие среди самых странных секс-опытов назвали прилюдные любовные игры — минет на сцене и мастурбацию во время рок-концерта.

Мне сосали член на сцене порнотеатра при 20 зрителях jcko77 пользователь Reddit

Мне мастурбировала девушка на краю фан-зоны на концерте Godsmack в 1999 году под песню Voodoo NecroJoe пользователь Reddit

Одна из комментаторов вспомнила, как ее парня невероятно возбудила фантазия об угощении пончиками.

Находясь наверху, спросила бойфренда, купим ли мы пончиков. Он так возбудился, что кончил за минуту, и мы купили пончиков RoundUptwo пользователь Reddit

Один из подписчиков раздела вспомнил, как девушка пыталась возбудить его вещами, которые обычно его отторгают.

Она пыталась заставить меня привыкнуть к возбуждению, сопровождаемому звуками жевания, чтобы посмотреть, сможет ли похоть во мне побороть мизофонию 100_cats_on_a_phone пользователь Reddit

Ранее пользователи Reddit назвали сексуальные фантазии, которые считают самыми непристойными и не предназначенными для обсуждения с близкими. Многие сокровенные мечты касаются неосуществимых сценариев секса с недоступными персонажами — например, знаменитостями или даже собственными клонами.