Названы самые непристойные сексуальные фантазии

Reddit: самыми сокровенными секс-фантазиями назвали мечты о Сальме Хайек и своем клоне

Пользователи Reddit назвали сексуальные фантазии, которые считают самыми непристойными и не предназначенными для обсуждения с близкими. Возможные варианты они обсуждали в разделе AskReddit.

Многие сокровенные мечты касаются неосуществимых сценариев секса с недоступными персонажами — например, знаменитостями или даже собственными клонами.

Хочу, чтобы Сальма Хайек покричала на мой член на испанском speedostegeECV пользователь Reddit

Я хочу клонировать себя и смотреть, как с клоном занимается сексом муж. Но все это время я остаюсь в комнате, любуясь, как он мне изменяет JJ_P79 пользователь Reddit

Несколько мужчин ростом около двух метров признались, что мечтают о мускулистой женщине, которая будет грубо с ними обращаться.

Хочу подчиниться огромной накачанной женщине, которая могла бы приподнять меня и бросить через бедро. Ничего сложного, может быть, но во мне 190 сантиметров роста, так что пока мечта неисполнима Educational_Act5103 пользователь Reddit

Одна женщина рассказала, что мечтает о том, чтобы незнакомцы занимались с ней сексом через глорихол — так в англоязычной культуре называют отверстие в туалетах, которое мужчины используют для анонимных минетов.

Представляю, как я лежу с раздвинутыми ногами за такой стеной, и доступ есть к моей вагине или анусу. И мужчины по очереди заходят и трахают меня. Конечно, это нельзя исполнить, но об этом я мечтаю Aurora_Tampa пользователь Reddit

Ранее пользователи Reddit перечислили самые соблазнительные фетиши. Среди них они назвали ответственное доминирование и любовь к оральному сексу.