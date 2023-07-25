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20:17, 25 июля 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на семь лет за изготовление пистолета

В Краснодаре суд дал 7 лет колонии мужчине за переделку охолощенного пистолета в боевой

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Краснодара приговорил к семи годам лишения свободы местного жителя Илью Авидзбу за изготовление огнестрельного оружия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также его оштрафовали на 550 тысяч рублей.

Из приговора следует, что Авидзба приехал в Абхазию и предложил знакомому, который занимается продажей охолощенного оружия, купить у него самодельный пистолет за 72 тысячи рублей. Мужчина согласился, но заявил о готовящейся сделке в ФСБ.

Тем временем Авидзба в феврале 2022 года приобрел в интернете охолощенное оружие и переделал его в боевое. Для его транспортировки из Абхазии в Краснодар он договорился с водителем автобуса. Авидзба спрятал пистолет в коробке с апельсинами. После сделки он был задержан спецслужбами. В ФСБ предоставили оперативное видео с фигурантом дела.

На кадрах видны сотрудники ФСБ, которые ведут мужчину в наручниках и мешком на голове. Также показана коробка с апельсинами и пистолетом.

На суде Авидзба полностью признал свою вину и раскаялся. Он пояснил, что увлекается оружием с 17 лет и решил подзаработать на своем хобби.

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    Любовь Ширижик
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