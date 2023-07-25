В железнодорожной компании Украины пройдут проверки из-за русского языка

Омбудсмен Креминь: «Укржелдорогу» проверят из-за использования русского языка на билетах

На Украине пройдут проверки железнодорожной компании «Укржелдорога» из-за информации об использовании русского языка на билетах. Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка в республике Тарас Креминь на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Это серьезное нарушение языкового закона со стороны "Укржелдороги". Уверен, что ситуация будет исправлена, а виновные понесут ответственность», — написал омбудсмен.

Украинский режиссер Екатерина Чепура в Facebook ранее возмутилась тем, что на билете из польского города Перемышль во Львов содержалась информация на русском и английском языках, а не на украинском.

Ранее в городе Белая Церковь в Киевской области произошла драка из-за того, что группа людей слушала на улице песню «На теплоходе музыка играет» на русском языке.

