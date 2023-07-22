Под Киевом произошла драка из-за песни на русском языке

«Страна.ua»: в Белой Церкви Киевской области произошла драка из-за песни на русском языке

Драка произошла в Киевской области из-за того, что компания людей слушала на улице песню на русском языке. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«В Белой Церкви драка из-за русской музыки. Конфликт произошел с компанией, которая слушала песню "На теплоходе музыка играет" на улице», — пишет издание.

Ранее учительницу математики в городе Днепре (прежнее название Днепропетровск — прим. «Ленты.ру») на Украине оштрафовали на 3400 гривен (более 8000 рублей) за использование русского языка во время онлайн-урока.

До этого в одном из киевских магазинов произошла перепалка между покупателем и охранником, который назвал Киев русскоязычным городом. В ответ покупатель заявил, что мужчиной «займется СБУ» (Служба безопасности Украины).