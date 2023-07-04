На Украине оштрафовали учительницу за русский язык

На Украине учительницу оштрафовали за использование русского языка во время онлайн-урока

Учительницу математики в городе Днепре (прежнее название Днепропетровск — прим. «Ленты.ру») на Украине оштрафовали на 3400 гривен (более 8000 рублей) за использование русского языка во время онлайн-урока. Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь, передает ТАСС.

Креминь также выразил надежду, что инцидент станет очередным напоминанием о необходимости соблюдать языковой закон украинцам, которые работают в сферах образования, торговли и транспорта.

Ранее в одном из киевских магазинов произошла перепалка между покупателем и охранником, который назвал Киев русскоязычным городом. В ответ покупатель заявил, что мужчиной «займется СБУ» (Служба безопасности Украины).

19 июня министр обороны Украины Алексей Резников согласился дать интервью на русском языке, назвав его «трофейным».