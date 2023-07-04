В Киеве покупатель пригрозил охраннику магазина СБУ из-за русской речи

В киевском магазине покупатель пригрозил охраннику СБУ из-за русской речи

В киевском магазине произошел словесный конфликт между охранником и покупателем. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

На опубликованной записи слышно, как охранник магазина говорит, что Киев является русскоязычным городом. В ответ покупатель

заявляет, что мужчиной «займется [Служба безопасности Украины] СБУ». После этого автор видео покинул магазин.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал «недобитком» депутата Верховной Рады Максима Бужанского на русскую речь в телевизионном эфире.

До этого депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский в эфире телеканала «Киев24» отказался говорить на украинском языке. Он подчеркнул, что государство гарантирует свободное развитие других языков, при этом «полстраны разговаривает на русском языке».