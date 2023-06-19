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20:52, 19 июня 2023Бывший СССР

На Украине назвали русский язык «трофейным»

Глава Минобороны Украины Резников назвал русский язык трофейным

Фото: Heiko Becker / Reuters

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников назвал русский язык «трофейным» и согласился дать на нем интервью. Об этом сообщает телеканал «Настоящее время» (признан в РФ СМИ-иноагентом).

«Мои коллеги из разных стран, которым сложно на английском, иногда говорят: "Извини, пожалуйста, а можно мы будем говорить языком агрессора?" Я говорю: "Давайте это называть трофейным языком, и можем разговаривать"», — сказал Резников.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал депутата Верховной Рады Максима Бужанского «недобитком» из-за того, что тот дал комментарий телеканалу на русском языке.

При этом на русском с прессой иногда общается и президент Украины Владимир Зеленский. Так, во время пресс-конференции в Молдавии он попросил журналистку, не знающую украинский язык, перейти на русский.

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    Алевтина Запольская
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