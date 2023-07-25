Пес Байдена покусал сотрудников спецслужб США

Собака Байдена покусала нескольких сотрудников Секретной службы США

Пес президента США Джо Байдена по кличке Коммандер покусал нескольких сотрудников Секретной службы Соединенных Штатов, а одного из них отправил в больницу. Об этом сообщает New York Post.

Двухлетняя немецкая овчарка укусила семь человек за четыре месяца после того, как бывшая первая собака президента по кличке Майджор была изгнана из Белого дома за аналогичное агрессивное поведение.

В одном из случаев врач Белого дома 3 ноября 2022 года направил укушенного офицера секретной службы в местную больницу для лечения после того, как Коммандер укусил его за руку и бедро.

«Задокументированные атаки с сентября 2022 года по январь, вероятно, представляют собой неполный учет инцидентов с участием Коммандера, поскольку период времени не охватывает его первые девять месяцев в Белом доме или самые последние шесть месяцев», — отмечает издание.

В августе 2021 года первую собаку президента США Джо Байдена по кличке Мейджор (с английского — «майор» или «главный») отправили на переобучение. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, у трехлетней овчарки были некоторые проблемы с адаптацией к жизни в Белом доме. В настоящее время Мейджор проходит дополнительное обучение в штате Делавэр. Псаки подчеркнула, что пес находится в атмосфере, «которая больше ему знакома и в которой он чувствует себя комфортнее». Она также отказалась комментировать информацию о том, что нападений президентской собаки на охрану было больше, чем сообщалось ранее.