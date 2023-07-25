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21:26, 25 июля 2023Мир

Лавров сообщил о переговорах с Арменией и Азербайджаном

Глава МИД России Лавров выразил надежду на продолжение переговоров с Ереваном и Баку
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о переговорах с Арменией и Азербайджаном. Об этом пишет РИА Новости.

Глава ведомства выразил надежду, что переговоры с Ереваном и Баку продолжатся. По его словам, российская сторона предложила начать трехсторонний диалог по линии парламентариев.

«Наиболее близким результатом на данном этапе видится достижение договоренности в трехсторонней рабочей группе, возглавляемой тремя вице-премьерами, которые занимаются согласованием конкретных вопросов разблокирования транспортных коммуникаций в регионе», — сказал он.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев допустил, что заключение мирного договора между Баку и Ереваном может состояться уже в этом году. По его словам, Армении «пришлось сделать очень важное заявление» о признании границ Азербайджана, включая территорию Карабаха и восьми азербайджанских анклавов на территории республики.

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    Марина Совина
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