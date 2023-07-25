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15:43, 25 июля 2023Ценности

Модель Перминова показала фото времен юности с фразой «годы мне пошли на пользу»

Модель Елена Перминова показала фото времен юности и рассказала о работе на рынке

Фото: Николай Федоров / РИА Новости

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала фото времен юности с фразой «годы мне пошли на пользу». Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя манекенщица продемонстрировала кадры, сделанные в период с 16 до 19 лет. На одном из них знаменитость позировала в джинсовой куртке с убранными назад волосами, сидя в машине, на другом — в леопардовом бикини на пляже. В то же время она снялась с асимметричной прической и ярким макияжем, будучи моделью на конкурсе парикмахеров. «Тогда я даже не подозревала масштаб бедствия и была очень счастлива выступать на большой сцене Новосибирского оперного театра», — иронично отметила Перминова.

Кроме того, супруга миллиардера заявила, что в детстве подрабатывала на рынке, продавая различные товары вместе с матерью. «Мало кто знает об этом. Кажется, о таком я никогда не рассказывала. Мне было восемь лет, и мы с мамой стояли на рынке в минус 35 градусов и продавали обувь, которую в ту же ночь купили на барахолке. (...) Я очень помогала нашей маме выживать», — сообщила автор поста поклонникам.

Ранее Елена Перминова появилась на Неделе моды в Париже в откровенном образе. Знаменитость пришла на показ бренда Alexandre Vauthier в прозрачном бюстгальтере с сияющими стразами и шелковой юбке черного цвета.

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    Карина Черных
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