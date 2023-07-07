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16:16, 7 июля 2023Ценности

Модель Перминова появилась на Неделе моды в Париже в прозрачном бюстгальтере

Модель Елена Перминова пришла на показ Alexandre Vauthier в прозрачном бюстгальтере

Фото: Claudio Lavenia / Getty Images

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова появилась на Неделе моды в Париже в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя российская знаменитость пришла на показ бренда Alexandre Vauthier в прозрачном бюстгальтере с сияющими стразами и шелковой юбке черного цвета. Манекенщица дополнила свой образ чокером, высокими перчатками с воланами и лакированными сапогами на шпильке.

Визажисты сделали в макияже акцент на натуральность, нанеся на щеки Перминовой розовые румяна. Стилисты, в свою очередь, разделили ее волосы по прямому пробору и уложили их в низкий пучок.

В июне Елена Перминова показала фанатам фигуру в откровенном наряде. На размещенных снимках манекенщица позировала в бикини с леопардовым принтом, которое состояло из обнажающего нижнюю часть груди топа на завязках и трусов с завышенной талией. Также она надела прозрачные черные штаны клеш, красные босоножки на высоких каблуках и массивные золотистые украшения.

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    Мария Винар
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