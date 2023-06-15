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20:45, 15 июня 2023Ценности

36-летняя модель Перминова показала фото в прозрачных штанах

Модель Елена Перминова показала фото в бикини и прозрачных штанах

Фото: @lenaperminova

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала фанатам фигуру в откровенном наряде. Соответствующие фото она опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 36-летняя манекенщица позировала в бикини с леопардовым принтом, которое состояло из обнажающего нижнюю часть груди топа на завязках и трусов с завышенной талией. Также она надела прозрачные черные штаны клеш, красные босоножки на высоких каблуках и массивные золотистые украшения. При этом модель предстала со стрижкой каре, распустив волосы оттенка блонд, накрасила губы розовой помадой и нанесла на веки коричневые тени и черную подводку.

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Подписчики оценили внешний вид Перминовой в комментариях. «Восхищаюсь вашими бедрами», «Горячая», «Твой образ разбил мне сердце», «Роскошная», — указали пользователи сети.

Ранее шведская топ-модель Эльза Хоск снялась в рекламе российского бренда купальников и нижнего белья Lavarice. На размещенном кадре 34-летняя манекенщица предстала на фоне бассейна в бикини бирюзового оттенка, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок на низкой посадке.

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    Карина Черных
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