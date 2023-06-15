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11:41, 15 июня 2023Ценности

«Ангел» Victoria’s Secret снялась в рекламе российского бренда купальников

Модель Эльза Хоск снялась в рекламе российского бренда купальников Lavarice
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Lavarice

Бывший «ангел» Victoria's Secret шведская топ-модель Эльза Хоск снялась в рекламе российского бренда купальников и нижнего белья Lavarice. Об этом рассказали «Газете.Ru» представители бренда.

На размещенном кадре 34-летняя женщина предстала на фоне бассейна в бикини бирюзового оттенка, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок на низкой посадке. При этом звезда нанесла косметические средства в нейтральных оттенках и распустила волосы.

По информации собеседников издания, Хоск вдохновила дизайнеров бренда на создание летней коллекции упомянутых предметов гардероба. Съемки с манекенщицей проходили в Мексике на побережье Тихого океана.

В мае Эльза Хоск вышла в свет в откровенном наряде без белья и привлекла внимание фотографов. Модель посетила благотворительный концерт фонда amfAR, который проходил в отеле du Cap-Eden-Roc в Каннах. Так, знаменитость предстала перед камерами в прозрачном кремовом платье, оформленном вырезом на животе и глубоким декольте.

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    Екатерина Ештокина
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