«Ангел» Victoria’s Secret снялась в рекламе российского бренда купальников

Модель Эльза Хоск снялась в рекламе российского бренда купальников Lavarice

Бывший «ангел» Victoria's Secret шведская топ-модель Эльза Хоск снялась в рекламе российского бренда купальников и нижнего белья Lavarice. Об этом рассказали «Газете.Ru» представители бренда.

На размещенном кадре 34-летняя женщина предстала на фоне бассейна в бикини бирюзового оттенка, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок на низкой посадке. При этом звезда нанесла косметические средства в нейтральных оттенках и распустила волосы.

По информации собеседников издания, Хоск вдохновила дизайнеров бренда на создание летней коллекции упомянутых предметов гардероба. Съемки с манекенщицей проходили в Мексике на побережье Тихого океана.

В мае Эльза Хоск вышла в свет в откровенном наряде без белья и привлекла внимание фотографов. Модель посетила благотворительный концерт фонда amfAR, который проходил в отеле du Cap-Eden-Roc в Каннах. Так, знаменитость предстала перед камерами в прозрачном кремовом платье, оформленном вырезом на животе и глубоким декольте.

