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10:17, 26 мая 2023Ценности

Бывший «ангел» Victoria's Secret вышла в свет в прозрачном платье без белья

Модель Эльза Хоск посетила благотворительный концерт amfAR в прозрачном платье без белья

Фото: Neilson Barnard / amfAR / Getty Images for amfAR

Бывший «ангел» Victoria's Secret шведская топ-модель Эльза Хоск вышла в свет в откровенном наряде без белья и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

34-летняя манекенщица посетила благотворительный концерт фонда amfAR, который проходил в отеле du Cap-Eden-Roc в Каннах. Так, знаменитость предстала перед камерами в прозрачном кремовом платье, оформленном вырезом на животе и глубоким декольте. При этом на размещенных фото видно, что на Хоск отсутствует бюстгальтер.

Ее образ дополнили открытые золотистые босоножки и массивные сияющие серьги. Визажисты сделали звезде макияж в стиле smoky-eyes, а стилисты, в свою очередь, уложили ее волосы в пучок.

В апреле Эльза Хоск поделилась кадрами с отдыха в Мексике, на которых примерила несколько моделей купальников. Она позировала в двух бикини с косточками с цветочным принтом в розово-голубой гамме и расстегнутой рубашке свободного кроя. Также знаменитость надела белый слитный купальник на тонких бретелях.

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Мария Винар
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