Бывший «ангел» Victoria's Secret показала фигуру в бикини

Топ-модель Эльза Хоск снялась в бикини с цветочным принтом на отдыхе

Бывший «ангел» Victoria's Secret шведская топ-модель Эльза Хоск снялась в откровенных образах во время отдыха в Мексике. Соответствующие фото появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 34-летняя манекенщица примерила несколько моделей купальников. Она позировала в двух бикини с косточками с цветочным принтом в розово-голубой гамме и расстегнутой рубашке свободного кроя. Также знаменитость надела белый слитный купальник на тонких бретелях. Кроме того, Хоск показала фигуру в облегающем платье с разрезом до бедра и вырезом под грудью.

Поклонники оценили внешний вид модели в комментариях. «Само совершенство», «Потрясающая», «Королева», «Неописуемая красота», «Ангел в реальной жизни», — восхитились пользователи сети.

Ранее американская модель Victoria's Secret Кэндис Свейнпол снялась без бюстгальтера и показала фанатам откровенное видео. На размещенных кадрах 34-летняя манекенщица предстала топлес, продемонстрировав стройную фигуру. Так, знаменитость прикрыла обнаженный бюст руками, позируя на фоне деревьев в белых плавках от бикини.