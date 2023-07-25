В России решили поддержать нанимающие участников спецоперации компании

Сенатор Кутепов: государство должно поддержать компании, нанимающие участников СВО

Компаниям, которые нанимают на работу участников спецоперации, предложили давать статус социального предприятия. Соответствующий законопроект подготовил глава комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов, со ссылкой на документ сообщает РБК.

Указанный статус позволит субъектам малого и среднего предпринимательства претендовать на господдержку по примеру бизнеса, нанимающего людей из социально уязвимых категорий (инвалидов, пенсионеров, детдомовцев, беженцев, малоимущих, людей без определенного места жительства и прочих), если их численность составляет не менее половины сотрудников, а расходы на их зарплату — не менее четверти от всего фонда оплаты труда.

Согласно предложению Кутепова, компании, нанимающие военнослужащих, задействованных в зоне СВО, сотрудников ФСБ, бойцов добровольческих формирований и прочих участников спецоперации, могут претендовать на предоставление государственного или муниципального имущества в пользование на льготных условиях, помощь в развитии межрегионального сотрудничества и поиске новых партнеров и иные меры поддержки. В правительстве дали положительный отзыв на законопроект.

Ранее в России подготовили единый стандарт региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей. В перечень вошли 20 мер, среди которых — компенсация платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), освобождение от платы за детский сад и первоочередное зачисление детей участников спецоперации в кружки и секции, льготы по путевкам в оздоровительные лагеря, по транспортному налогу и другие решения.