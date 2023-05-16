Турчак заявил о создании стандарта мер поддержки участников СВО и их семей

Рабочая группа по вопросам СВО составила стандарт из 20 мер поддержки бойцов и их семей

Рабочая группа по вопросам специальной военной операции (СВО) составила единый стандарт региональных мер поддержки бойцов и членов их семей. Об этом руководитель группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил в своем Telegram-канале.

В созданный список вошли 20 мер. В их числе — компенсация платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), освобождение от платы за детский сад и первоочередное зачисление детей участников СВО в кружки и секции. Также в перечне мер — льготы по путевкам в оздоровительные лагеря, по транспортному налогу и другое.

Турчак заявил, что воспользоваться мерами поддержки смогут участники СВО и их родные вне зависимости от региона проживания, а также статуса бойца (мобилизованный, контрактник, доброволец). Рабочая группа представит указанный список президенту России Владимиру Путину в ближайшем докладе, добавил он.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести дополнительные выплаты для детей участников СВО. Это касается несовершеннолетних, которые не посещают детский сад из-за отсутствия свободных мест.