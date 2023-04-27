В Госдуме предложили ввести допвыплаты для детей участников спецоперации

Лантратова предложила ввести допвыплаты для детей участников СВО, не посещающих детсады

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с обращением к вице-премьеру Татьяне Голиковой и предложила рассмотреть возможность введения дополнительных выплат для детей участников СВО. Речь идет о несовершеннолетних, не посещающих детсады из-за отсутствия в них свободных мест., пишет РИА Новости.

«Сумма выплаты может быть установлена в зависимости от платы за присмотр и уход в образовательной организации того или иного субъекта», — говорится в обращении депутата.

Лантратова также указала, что семьи участников спецоперации на Украине нуждаются в особой поддержке. Она напомнила, что сегодня некоторым категориям граждан предоставляются в первоочередном порядке места в детсадах. Однако известны случаи несвоевременного предоставления мест лицам среди детей участников СВО.

«В некоторых регионах страны существует положительный опыт введения данной выплаты, однако важно установить названные гарантии для всех семей участников специальной военной операции вне зависимости от места их проживания», — предложила депутат.

24 апреля президент России Владимир Путин поддержал идею выровнять денежное довольствие для всех российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Кроме того, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко призвал глав муниципалитетов активно оказывать поддержку семьям участников СВО. Он заявил, что все участники спецоперации являются героями.