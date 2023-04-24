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13:38, 24 апреля 2023Россия

Путин поддержал идею выровнять пособие для всех военных СВО

Путин поддержал предложение Турчака выровнять денежное довольствие военнослужащих на СВО

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поддержал идею выровнять денежное довольствие для всех российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО). Об этом президент высказался на встрече с первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Турчаком, стенограмма доступна на сайте Кремля.

Турчак рассказал президенту, что в пособиях добровольцев и контрактников остаются диспропорции. Например, мобилизованный доброволец получает 195 тысяч рублей вне зависимости от того, находится ли он на передовой или работает в тылу, когда как контрактник может рассчитывать на такое пособие только работая на передовой.

«Один пример приведу. Начальник штаба полка армейской авиации, расположенного в одном из прифронтовых регионов, участвует в выполнении задач в СВО. По определению, он начальник штаба. Но получает он в разы меньше, чем тот же тыловик, который находится за лентой в зоне специальной военной операции», — объяснил ситуацию Турчак.

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Путин положительно отозвался об идее уравнять положение всех участников специальной военной операции, в том числе провести «точечную законодательную работу». «Так и надо сделать», — заключил российский президент.

Ранее Путин подписал закон о сохранении повышенных выплат военным пенсионерам. Согласно новой норме, военным пенсионерам, заключившим контракт с Вооруженными силами России или участвующим в специальной военной операции (СВО), сохранят повышенные выплаты.

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Варвара Кошечкина
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