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15:20, 14 февраля 2023Россия

Кириенко призвал поддерживать семьи участников СВО

Сергей Кириенко призвал глав муниципалитетов оказывать поддержку семьям участников СВО

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко призвал глав муниципалитетов активно оказывать поддержку семьям участников специальной военной операции (СВО). Его слова приводит РИА Новости.

«У меня отдельная большая просьба, которую без руководителей муниципалитетов мы не решим. Нам очень важно, чтобы не осталась ни одна семья участников специальной военной операции без полноценной помощи и поддержки», — сказал он в ходе марафона «Муниципальный диалог» Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления.

Кириенко заявил, что все участники СВО являются героями. «Мы должны сделать так, чтобы [к семьям участников СВО] каждый день заглядывали и уточняли, чем еще мы можем помочь, пока ребята воюют и защищают», — отметил он.

В декабре 2022 года в России были утверждены правила единовременной выплаты военным, заключившим контракт в период СВО, в том числе речь идет о мобилизованных. Размер выплаты ранее установили на уровне 195 тысяч рублей.

В конце января глава Крыма Сергей Аксенов поручил бесплатно выдавать землю жителям региона, которые принимают участие в СВО. Начало выдачи земельных участков наметили на 1 апреля.

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Варвара Кошечкина
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