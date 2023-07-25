В пригороде Санкт-Петербурга перевернулась лодка с пассажирами

В Кронштадте перевернулась лодка с шестью пассажирами, один из них погиб

В пригороде Санкт-Петербурга — Кронштадте — перевернулась лодка с пассажирами, один человек погиб. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России в Telegram-канале.

Инцидент произошел в понедельник, 24 июля. Уточняется, что на борту лодки находились 6 пассажиров. «По предварительной информации все люди извлечены из воды, один человек погиб», — говорится в сообщении.