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04:31, 25 июля 2023Россия

В пригороде Санкт-Петербурга перевернулась лодка с пассажирами

В Кронштадте перевернулась лодка с шестью пассажирами, один из них погиб

В пригороде Санкт-ПетербургаКронштадте — перевернулась лодка с пассажирами, один человек погиб. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России в Telegram-канале.

Инцидент произошел в понедельник, 24 июля. Уточняется, что на борту лодки находились 6 пассажиров. «По предварительной информации все люди извлечены из воды, один человек погиб», — говорится в сообщении.

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    Марина Совина
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