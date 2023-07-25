WAVE: в США мужчина сорвал куш в лотерею и принял выигрыш за неисправность автомата

Житель американского города Луисвилл, штат Кентукки, сорвал куш в лотерею и решил, что уведомление о выигрыше появилось из-за неисправности автомата. Об этом сообщает WAVE.

Мужчина проверял билет в автомате в продуктовом магазине Best Stop Food Mart, когда на экране появилось объявление о том, что он выиграл крупную сумму. «Я подумал, что, возможно, что-то не так с автоматом. Я отсканировал билет два или три раза, чтобы убедиться в этом, а потом отдал билет кассирше и попросил ее проверить его», — рассказывает он.

Работница магазина подтвердила, что лотерейный билет американца победил в розыгрыше. Мужчина выиграл 225 тысяч долларов (20,3 миллиона рублей). «Мое сердце будто остановилось. Я просто не мог в это поверить», — вспоминает он.

Через некоторое время победитель отправился в офис лотереи и после уплаты налогов получил чек на сумму 160 тысяч долларов (14,5 миллиона рублей). Отмечается, что компания Best Stop Food Mart получит бонус в размере двух тысяч долларов (181 тысяча рублей) за продажу выигрышного билета.

Ранее сообщалось, что житель США сорвал джекпот в лотерею на следующий день после того, как возлюбленная приняла его предложение руки и сердца. По словам мужчины, деньги очень помогут ему на следующем этапе жизни.

