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20:32, 25 июля 2023Интернет и СМИ

Блогерша побывала на съемочной площадке популярного телешоу и показала закулисье

Британская блогерша Эби Кларк побывала на съемочной площадке популярного реалити-шоу Love Island и показала закулисье проекта. В ролике, опубликованном в соцсети TikTok, она запечатлела места, которые скрыты от зрителей.

Кларк рассказала, что в доме, где живут герои Love Island, есть две комнаты, где записывают их комментарии. Причем у обеих комнат вместо потолка установлены звукоизоляционные панели. Также блогерша обратила внимание на то, что в декоративные камни рядом с домом встроены микрофоны, которые записывают речь участников передачи, когда те находятся на улице.

Помимо этого, она показала прачечную и комнату, из которой охрана наблюдает за тем, что снимают камеры на площадке. «Главное, что я заметила, — это то, что в каждый потолок в доме были встроены светодиодные лампы. Я думаю, это нужно для хорошего изображения», — добавила Кларк.

Ранее телеэксперты проанализировали интервью с бывшими героями Love Island и их публикации в сети и составили список предметов, которые запрещено иметь на площадке. В частности, выяснилось, что участникам реалити-шоу нельзя пользоваться на съемках часами и автозагаром.

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    Олег Давыдов
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