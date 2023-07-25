Актер серий «Ералаша» 90-х годов раскритиковал новые выпуски киножурнала

Актер Александр Лойе, игравший в «Ералаше» в 90-е, раскритиковал новые выпуски киножурнала

Российский актер театра и кино Александр Лойе, игравший в «Ералаше» в 90-е, раскритиковал новые выпуски киножурнала. Его слова приводит «Газета.Ru».

В интервью артист признался, что давно не следит за новыми эпизодами проекта. Лойе подчеркнул, что «Ералаш» «был классной историей», но сегодня формат шоу уже устарел.

«Сила "Ералаша" в том, что он был честным и узнаваемым. Когда дети смотрели "Ералаш", они видели там себя: школу, одноклассников, родителей. И в этом был кайф. А сейчас про нынешних детей, живущих вайнами и тиктоками, снимать "Ералаш", как его снимали раньше, нечестно. Дети сразу чувствуют фальшь», — рассказал Лойе.

Он отметил, что не знает, как изменить современный «Ералаш». Однако в том виде, в котором сегодня существует киножурнал, по мнению Лойе, у сериала мало шансов на новый виток популярности.

Ранее режиссер и сценарист киножурнала «Ералаш» Артур Гройс рассказал о съемках документального фильма, посвященного художественному руководителю и идейному вдохновителю проекта Борису Грачевскому. Кинодеятель отметил, что съемки проекта уже завершились.