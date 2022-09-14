Режиссер «Ералаша» поделился подробностями фильма о Борисе Грачевском

Режиссер «Ералаша» поделился подробностями фильма, посвященного Борису Грачевскому

Режиссер и сценарист киножурнала «Ералаш» Артур Гройс поделился подробностями съемок документального фильма, посвященного художественному руководителю и идейному вдохновителю проекта Борису Грачевскому. Об этом сообщает РИА Новости.

Кинодеятель рассказал, что съемки проекта уже завершились. «Я принимаю в нем участие только в качестве человека, у которого взял интервью другой мой коллега Евгений Юликов, который является режиссером этого документального фильма. Буквально на днях я с ним общался, он сказал, что съемочный период закончился, и сейчас он приступает к монтажу», — заявил Гройс.

Режиссер добавил, что не знает, будет ли у фильма кинотеатральный прокат: «Заказчик — министерство культуры, поэтому надо спрашивать ведомство, что будет с этим фильмом. Но, вообще, по-хорошему, только когда зритель посмотрел твой фильм, тогда уже кино до конца снято».

В июне стало известно, что суд обязал вдову и детей Грачевского выплатить его партнеру Аркадию Григоряну 12 миллионов рублей.

Борис Грачевский — советский и российский режиссер и сценарист, художественный руководитель тележурнала «Ералаш». В 2021 году кинодеятель умер от осложнений после коронавируса, ему было 72 года.