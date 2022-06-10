Суд обязал вдову и детей Грачевского выплатить его партнеру 12 миллионов рублей

Суд обязал вдову и детей Бориса Грачевского выплатить его партнеру 12 миллионов рублей

Владелец «Ералаша» и бывший партнер режиссера Бориса Грачевского Аркадий Григорян через суд обязал вдову кинодеятеля Екатерину Белоцерковскую, а также троих его детей выплатить долг, который художественный руководитель киножурнала занял у собственной компании при жизни. Об этом сообщает KP.RU.

Соответствующее решение вынес Мещанский районный суд Москвы. По данным издания, режиссер взял займ в размере 18,5 миллиона рублей у собственных организаций — «Ералаша» и «Продюсерского центра "Ералаш"». После смерти Грачевского его бывший партнер Григорян подал иск в суд с целью вернуть средства, занятые режиссером ранее.

Иск на сумму 12,5 миллиона рублей уже удовлетворен, решение по оставшейся части средств будет принято в июле. Вдова создателя киножурнала Екатерина Белоцерковская, ее двухлетний сын Филипп, а также дочери Грачевского от предыдущих браков — 9-летняя Василиса и 43-летняя Ксения должны выплатить долг в размере 11,9 миллиона и проценты в размере 415 тысяч рублей поровну.

Помимо этого, Григорян будет получать 7% годовых за займ, выданный Грачевскому при жизни, пока его наследники не отдадут полную сумму. При этом есть одно условие: владелец «Ералаша» будет получать проценты до тех пор, пока сумма долга не превысит общую стоимость имущества артиста (квартира в центре Москвы за 17 миллионов, загородный особняк за 50 миллионов и доля в киножурнале «Ералаш»).

«Аркадий Григорян — это крестный отец двоих детей Бориса. По моему личному мнению, он сидит в Бориной компании на Бориных деньгах — разве нет? Не знаю, как я буду выплачивать ему эти деньги, а главное — как совесть позволит ему брать их. Да, мы можем лишиться всего наследства Бориса, и что с этим делать, я не понимаю», — сообщила вдова режиссера в разговоре с изданием.

Адвокат Белоцерковской поведал, что суду был предоставлен договор займа, однако понять, какую часть средств Грачевский вернул компаниям при жизни, не представляется возможным.

Ранее детей Бориса Грачевского обвинили в обмане его вдовы из-за наследства.

В начале лета стало известно, что создатели «Ералаша» снимут фильм о Борисе Грачевском.