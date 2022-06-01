Создатели «Ералаша» снимут фильм о Борисе Грачевском

Создатели «Ералаша» снимут документальный фильм о Борисе Грачевском

Создатели «Ералаша» снимут документальный фильм о Борисе Грачевском. Об этом сообщает ТАСС.

Гендиректор киножурнала Аркадий Григорян рассказал о готовящемся проекте в память об основателе «Ералаша», скончавшемся в 2021 году, на пресс-конференции. Кинодеятель подчеркнул, что поскольку Грачевский всю жизнь посвятил «Ералашу», в документальном фильме также будет упомянуто и это шоу.

«Сейчас мы снимаем большую документальную картину в память о Борисе Грачевском. Вся его жизнь была связана с "Ералашем", поэтому это будет документальный фильм и про киножурнал», — сообщил Григорян.

Борис Грачевский — советский и российский режиссер и сценарист, художественный руководитель тележурнала «Ералаш». В 2021 году кинодеятель умер от осложнений после коронавируса, ему было 72 года.

В начале 2022-го стало известно о том, что Грачевскому откроют памятник. Организатор создания монумента, директор театра «Ленком» Марк Варшавер обратился в одну из московских гранитных мастерских, которая занимается созданием надгробных памятников во главе с директором Дмитрием Федотовым. Они сделали его для режиссера бесплатно.