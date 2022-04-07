Детей Бориса Грачевского обвинили в обмане его вдовы из-за наследства

Адвокат вдовы Грачевского обвинил его старших детей в обмане из-за наследства

Адвокат Екатерины Белоцерковской, вдовы Бориса Грачевского, рассказал об обмане со стороны взрослых детей режиссера. Его слова приводит «Комсомольская правда».

По словам законного представителя Белоцерковской, старшие дети мэтра нарушили договоренность с Екатериной. «Максим и Ксения обещали отказаться от претензий на недвижимость отца, если Екатерина не будет бороться за «Ералаш». Свою часть договоренностей мы выполнили, после чего дети Грачевского просто прекратили с нами общение. Вот такие оказались люди. В любом случае, что сделано, то сделано. Судиться за «Ералаш» вдова уже не будет», — рассказал адвокат Екатерины.

У Грачевского остались квартира и дом стоимостью 100 миллионов рублей. После смерти режиссера выяснилось, что партнер Бориса, Аркадий Григорян, стал владельцем контрольного пакета акций «Ералаша» (прибыль которого за 2021 год составила 21 миллион рублей). Поначалу Белоцерковская пыталась оспорить законность доли Григоряна, однако потом они с Аркадием решили договориться мирным путем.

Несмотря на это, бывший партнер Грачевского все же подал встречный иск в адрес Белоцерковской с требованием получить от нее 250 тысяч рублей за судебные расходы. В судебную тяжбу также вступила первая супруга Бориса Галина, заявившая о том, что «Ералаш» был создан Грачевским с ее помощью во время их брака, и поэтому она требует 25 процентов от бизнеса.

На данный момент Екатерина Белоцерковская вместе с годовалым сыном от Бориса Грачевского Филиппом проживает на пособие по потере кормильца. Вдова не может получить доступ к активам умершего супруга из-за судебных разбирательств.

В январе этого года Грачевскому установили памятник на Троекуровском кладбище. После его открытия третью супругу мэтра, Екатерину Белоцерковскую, экстренно госпитализировали.