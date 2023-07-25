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14:40, 25 июля 2023Силовые структуры

Главу района Ленобласти задержали по делу об обрушении пешеходного моста

В Ленобласти задержали чиновника по делу об обрушении моста на фестивале «Ольгины берега»

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Заместителя главы Лужского района задержали по делу об обрушении пешеходного моста в Ленинградской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Mash на Мойке».

По данным издания, речь идет о чиновнике Алексее Голубеве, который также является председателем комитета по управлению муниципальным имуществом. Он был организатором фестиваля, во время которого произошла трагедия. Также проводятся допросы ряда должностных лиц. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел 22 июля во время ежегодного фольклорного фестиваля «Ольгины берега». В результате обрушения пострадали девять россиян, находившихся в момент ЧП на конструкции.

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    Владимир Седов
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