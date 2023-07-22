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16:44, 22 июля 2023Россия

В Ленобласти погиб человек при обрушении моста

Человек погиб при обрушении пешеходного моста на фольклорном фестивале в Луге в Ленобласти

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В городе Луга Ленинградской области один человек погиб и девять пострадали при обрушении пешеходного моста, передают «Известия».

Уточняется, что инцидент произошел во время ежегодного фольклорного фестиваля «Ольгины берега». В момент крушения на новом мосту находились люди.

Доследственную проверку уже начал следственный отдел по городу Луга следственного управления СК России по Ленинградской области. Также отмечается, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Ранее на Екатеринбургской кольцевой автодороге грузовой автомобиль, у которого открылся кузов, обрушил пешеходный мост. В результате конструкция сошла с опор и упала на проезжую часть.

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    Анастасия Заикина
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