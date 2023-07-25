Российские пограничники изъяли из тайника бивни мамонта

В Хабаровском крае пограничники изъяли из тайника 1,5 тонны бивней мамонта на 50 млн руб.

В Хабаровской крае пограничники изъяли из тайника бивни мамонта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, в Бикинском районе сотрудники пограничного управления ФСБ обнаружили тайник с палеонтологическими останками. Они были упакованы в полипропиленовые мешки и лежали под деревянным полом в нежилом помещении.

Всего силовики нашли 1,5 тонны бивней на 50 миллионов рублей.

По факту произошедшего проводится проверка, так как документов, подтверждающих законность таких артефактов, нет.

Ранее на Сахалине пограничники изъяли незадекларированные 25 миллионов иен на судне из Японии.

