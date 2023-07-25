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12:19, 25 июля 2023Россия

Матвиенко дала совет российским госслужащим по использованию iPhone

Спикер СФ Матвиенко посоветовала госслужащим не использовать iPhone в служебных целях

Фото: Omid Armin / Unsplash

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала российским госслужащим не использовать iPhone в служебных целях, передает РИА Новости.

По ее словам, это важно с точки зрения национальной безопасности. В то же время Матвиенко отметила, что в Совфеде нет запрета на использование IPhone.

«Мы проводим, как правило, открытые заседания. Но, когда проходят закрытые заседания, там, где требуется режим определенной секретности, конечно, туда запрещается пронос любых, не только айфонов, но любых телефонов или любых ненужных предметов», — пояснила председатель верхней палаты российского парламента.

До этого стало известно, что Минцифры планирует запретить своим сотрудникам использовать iPhone в служебных целях.

В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может ограничивать для чиновников использование iPhone.

Он тогда разъяснил, что решения, касающиеся их безопасности, являются прерогативой спецслужб.

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    Анна Щербакова
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