В Кремле высказались об использовании чиновниками айфонов

Песков заявил, что Кремль не может ограничивать для чиновников использование айфонов

Кремль не может ограничивать для чиновников использование айфонов. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что решения, касающиеся их безопасности, являются прерогативой спецслужб.

В то же время, сотрудникам администрации главы государства запрещено использовать айфоны в служебных целях, такая практика неприемлема, сообщил Песков. «Разумеется, все понимают, что все эти гаджеты абсолютно прозрачны. Здесь не нужно обманываться ничем, они абсолютно прозрачны», — отметил он.

Ранее ФСБ России заявила, что устройства Apple предоставляют спецслужбам США широкие возможности по контролю за любыми лицами. Специалисты ведомства обнаружили аномалии, характерные только для пользователей телефонов этой марки и обусловленные работой неизвестного до этого вредоносного программного обеспечения.