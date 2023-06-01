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14:45, 1 июня 2023Россия

В Кремле высказались об использовании чиновниками айфонов

Песков заявил, что Кремль не может ограничивать для чиновников использование айфонов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Кремль не может ограничивать для чиновников использование айфонов. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что решения, касающиеся их безопасности, являются прерогативой спецслужб.

В то же время, сотрудникам администрации главы государства запрещено использовать айфоны в служебных целях, такая практика неприемлема, сообщил Песков. «Разумеется, все понимают, что все эти гаджеты абсолютно прозрачны. Здесь не нужно обманываться ничем, они абсолютно прозрачны», — отметил он.

Ранее ФСБ России заявила, что устройства Apple предоставляют спецслужбам США широкие возможности по контролю за любыми лицами. Специалисты ведомства обнаружили аномалии, характерные только для пользователей телефонов этой марки и обусловленные работой неизвестного до этого вредоносного программного обеспечения.

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    Евгения Куликова
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