ФСБ оценила возможность использования гаджетов Apple для контроля США за людьми

ФСБ: Apple предоставляет широкие возможности спецслужбам США по контролю за любыми лицами

Устройства Apple предоставляют спецслужбам США широкие возможности по контролю за любыми лицами. Об этом говорится в заявлении ФСБ России.

Американские спецслужбы благодаря гаджетам этой марки могут контролировать своих партнеров по антироссийской деятельности и собственных граждан. Были выявлены факты заражения зарубежных номеров и абонентов диппредставительств и посольств в России, в том числе стран блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиля, Сирии и Китая.

Специалисты ФСБ обнаружили аномалии, характерные только для пользователей телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения. В результате чего несколько тысяч телефонных аппаратов Apple были заражены.