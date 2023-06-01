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11:43, 1 июня 2023Силовые структуры

ФСБ опровергла декларируемую Apple политику конфиденциальности данных

ФСБ: политика конфиденциальности данных Apple не соответствует действительности
Начало событий в новости ФСБ оценила возможность использования гаджетов Apple для контроля США за людьми

Фото: Mike Segar / Reuters

Декларируемая американской компанией Apple политика конфиденциальности персональных данных не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении ФСБ России.

Российская спецслужба ссылается на полученную информацию, которая подтверждает тесное сотрудничество Apple с Агентством национальной безопасности США.

Устройства американской компании предоставляют спецслужбам США широкие возможности по контролю за любыми лицами, в том числе своих партнеров по антироссийской деятельности и собственных граждан.

Были выявлены факты заражения зарубежных номеров и абонентов диппредставительств и посольств в России, в том числе стран блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиля, Сирии и Китая.

Специалисты ФСБ обнаружили аномалии, характерные только для пользователей телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения. В результате чего несколько тысяч телефонных аппаратов Apple были заражены.

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    Любовь Ширижик
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