ФСБ опровергла декларируемую Apple политику конфиденциальности данных

ФСБ: политика конфиденциальности данных Apple не соответствует действительности

ФСБ оценила возможность использования гаджетов Apple для контроля США за людьми

Начало событий в новости ФСБ оценила возможность использования гаджетов Apple для контроля США за людьми

Декларируемая американской компанией Apple политика конфиденциальности персональных данных не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении ФСБ России.

Российская спецслужба ссылается на полученную информацию, которая подтверждает тесное сотрудничество Apple с Агентством национальной безопасности США.

Устройства американской компании предоставляют спецслужбам США широкие возможности по контролю за любыми лицами, в том числе своих партнеров по антироссийской деятельности и собственных граждан.

Были выявлены факты заражения зарубежных номеров и абонентов диппредставительств и посольств в России, в том числе стран блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиля, Сирии и Китая.

Специалисты ФСБ обнаружили аномалии, характерные только для пользователей телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения. В результате чего несколько тысяч телефонных аппаратов Apple были заражены.