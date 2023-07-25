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23:29, 25 июля 2023Наука и техника

В Турции создали первую ‎‎умную подводную мину большого радиуса действия

Star: в Турции разработали первую умную подводную мину большого радиуса действия

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Первую ‎‎умную подводную мину большого радиуса действия (UCA) создали в Турции, об этом сообщила газета Star.

Мина может сбрасываться с большой высоты с истребителей F-16 и БПЛА Akinci и Aksungur, так что для маловысотных и средневысотных средств ПВО она становится недосягаемой. Разработку турецких компаний MKE, KOC Defense и Совета по технологическим исследованиям (TUBITAK) презентуют на международной выставке оборонной промышленности (IDEF-2023) в Стамбуле.

Идея умной подводной мины заключается в том, чтобы сделать из бомб общего назначения MK-84 наступательные морские мины. Для этого в UCA встроили комплект крылатого наведения (Gokce), устройство для обнаружения целей и минно-пусковой прибор. Самолеты и беспилотники смогут без рисков попасть под обстрел устанавливать мины на транзитных путях и на выходах из военно-морских баз противника.

Ранее в Европе заговорили о создании прототипа системы защиты от гиперзвукового оружия. Разработку планируют завершить в течение трех лет.

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    Александра Синицына
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