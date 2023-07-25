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20:56, 25 июля 2023Бывший СССР

На Украине выявили большое число коррупционных схем Минобороны

Глава САП Клименко заявил, что в Минобороны Украины постоянно создают коррупционные схемы

Фото: Mykyta Chuliuk-Zagray / Press Service of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Reuters

В министерстве обороны Украины постоянно создают коррупционные схемы заработка. Об этом рассказал глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) республики Александр Клименко в интервью изданию «Зеркало недели».

«У нас большое количество производств в отношении этого министерства. Закупки оружия, средств защиты, контракты на ремонты», — заявил Клименко. При этом он объяснил, что завышенная цена не всегда свидетельствует о коррупции: во многих схемах, по его словам, может быть задействована Россия.

Глава САП рассказал, что ему хорошо запомнилась схема, когда Минобороны Украины заявляет низкие закупочные цены на товары питания для бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), но потом «начинаются чудеса» — компания поставляет самые дорогие продукты.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе в адрес Киева ни разу не прозвучало слово «коррупция», что говорит о росте доверия к руководству страны.

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    Алевтина Запольская
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