Спрос на ипотеку в России стал рекордным

«Этажи»: россияне стали массово брать ипотеку на фоне роста ключевой ставки

Россияне стали массово брать ипотечные кредиты на фоне роста ключевой ставки. Количество поданных на прошлой неделе заявок оказалось рекордным, пишут «Известия» со ссылкой на данные федеральной компании «Этажи».

Спрос на ипотеку на 10 процентов превысил показатель июня 2023-го и на 69,5 процента — июля 2022 года. Заметнее всего увеличилось число заявок на кредиты на новостройки — рост составил 27,4 процента относительно средненедельных значений июля. На втором месте оказалась ипотека на вторичное жилье (плюс 16 процентов), а на третьем — программы для покупки загородной недвижимости (плюс 15,9 процента).

«Многие из тех, кто только планировал покупку жилья, стали быстрее принимать решение по оформлению ипотеки, переживая, что из-за резкого роста ключевой ставки на 1 процентный пункт следом вырастут и ипотечные ставки. Такого сценария, конечно, исключать нельзя», — пояснила заместитель руководителя ипотечного департамента «Этажей» Татьяна Решетникова.

Эксперт добавила, что в настоящее время ставки по ипотеке в ведущих банках сохраняются на прежнем уровне. По ее словам, обычно банки начинают уведомлять клиентов об изменениях в условиях кредитования через одну-две недели после обновления ключевой ставки. Согласно прогнозам, высокая активность на рынке недвижимости будет сохраняться на протяжении ближайших месяцев.

Ранее в июле Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5 процента годовых. Это стало первым изменением денежно-кредитной политики с сентября 2022 года. Регулятор объяснил такое решение ростом проинфляционных рисков.