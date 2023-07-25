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11:45, 25 июля 2023Россия

В центре Москвы появится новый мост

Собянин сообщил о строительстве пешеходного моста между «Красным Октябрем» и «Музеоном»

Фото: Сергей Киселев / Агентство «Москва»

В центре Москвы появится новый мост — его возведут между арт-пространством «Красный Октябрь» и парком искусств «Музеон». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«Я просил это сделать инвесторов, которые должны заниматься реконструкцией "Красного Октября", но, к сожалению, они так и не собрались. Поэтому я принял решение, и в прошлом году мы включили в свою программу строительство этого мостика», — рассказал глава города.

Планируется, что строительство пешеходного моста завершится в конце 2024 года или в начале 2025-го.

Ранее Собянин сообщил, что за последние годы московские власти привели в порядок 40 набережных общей протяженностью более 65 километров. По утверждению мэра, в ближайшие годы предстоит провести не меньший объем работы.

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    Варвара Родикова
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