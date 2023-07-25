Движение по Крымскому мосту возобновили в обоих направлениях после очередного перекрытия

Движение по Крымскому мосту возобновили в обоих направлениях после очередного перекрытия. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативно».

О том, что движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли четвертый раз за день, сообщалось ранее. Граждан, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие, а также следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

