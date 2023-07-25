Наркошоп обвинил школьника в подготовке диверсий за отказ работать закладчиком

Полицейские ищут наркоторговцев, подставивших школьника за отказ работать на них

В Пятигорске сотрудники правоохранительных органов ведут розыск сотрудников магазина по продаже наркотиков, которые решили подставить 14-летнего школьника за отказ работать закладчиком. Об этом во вторник, 25 июля, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, наркоторговцы через интернет завербовали школьника, предложив ему заработок и работу закладчиком наркотиков. Подросток сначала согласился, но затем, испугавшись, отказался. Наркошоп решил наказать его и отправил в администрацию города письмо от его имени. В этом письме школьник называл себя сторонником неонацистской группировки и сообщал, что куратор якобы дал ему задание подготовить диверсии — поджечь дом и устроить подрыв поселка и горадминистрации.

Когда сотрудники правоохранительных органов наведались в гости к школьнику, тот признался в контактах с наркоторговцами и разъяснил, что отправленное в администрацию письмо, скорее всего, месть наркоторговцев.

Ранее сообщалось, что в Северодвинске 16-летний подросток нашел на улице наркотики, попытался их продать и попал под следствие.